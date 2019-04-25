Житель Тульской области зарезал знакомого и спрятал его тело в подвале

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-25T14:16:39+03:00

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу

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22 апреля 2019 года в подвальном помещении одного из подъездов дома 14 по ул. Гагарина г. Киреевск Тульской области нашли тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство".

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение причастного к совершению преступления. Им оказался 55-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в следственный отдел. Мужчине уже предъявлено обвинение.

Оказалось, обвиняемый выпивал в компании двоих мужчин в квартире дома №14 по улице Гагарина. С один из собутыльников у него завязался конфликт. Обвиняемый вооружился кухонным ножом и ударил им потерпевшего в грудь. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Рано утром 20 апреля 2019 года обвиняемый вынес тело потерпевшего в подъезд, где оставил и сбежал.

В настоящее время он заключен под стражу.

Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU