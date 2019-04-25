2019-04-25T12:56:25+03:00
Общество

Жители тульского Заречья с 14 по 27 мая останутся без горячей воды

Перерыв связан с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения
Мария ВЛАСОВА
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С 14 по 27 мая приостановят подачу горячей воды потребителям Зареченской районной котельной. Отключение пройдет согласно утвержденному графику остановки котельных на профилактический ремонт. Об этом сообщает АО «Тулатеплосеть».

Перерыв связан с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактическим ремонтом системы горячего водоснабжения Зареченской районной котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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