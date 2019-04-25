Разбил окна в парикмахерской и поджег сарай: 19-летний парень крушил здания в Болохово

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-25T12:51:36+03:00

В момент совершения преступлений он был пьян

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В ночь на среду 24 апреля 2019 года, в Болохово 19-летний местный житель, будучи пьяным, разбил стеклопакеты в парикмахерской и двух магазинах, а также поджег сарай, который в результате выгорел полностью

От действий злоумышленника понесли ущерб не менее четырех граждан.

Полицейские в кратчайшие сроки обнаружили подозреваемого и доставили в отдел МВД для разбирательства. Он признался в содеянном.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства его противоправной деятельности, в том числе определяют нанесённый гражданам ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU