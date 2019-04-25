2019-04-25T12:21:35+03:00
Общество

В Туле продолжается противоклещевая обработка

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

25 апреля 2019 года, в Туле запланирована акарицидная обработка в поселке Ильинка, д. Малая Еловая территориях «Федоровское», «Обидимское», «Хрущевское».

Работы по акарицидной обработке проводит подрядная организация ООО «Служба санитарной оценки объектов» в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, на детских и спортивных площадках, на мемориалах.

Перед проведением обработки ведутся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители тульского Заречья с 14 по 27 мая останутся без горячей воды
Разбил окна в парикмахерской и поджег сарай: 19-летний парень крушил здания в Болохово
Тульские школьники приняли участие в городском чемпионате по логическим и математическим играм
26 апреля в Туле завершится отопительный сезон
Алексей Дюмин поздравил с днем рождения легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка
В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина
Краснолистные клены появятся в сквере на ул. Кауля
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
В Туле наносят дорожную разметку
Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет
В Арсеньевском районе нашли боеприпасы времен войны
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди