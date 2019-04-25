В Туле продолжается противоклещевая обработка
Фото: Администрация Тулы
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25 апреля 2019 года, в Туле запланирована акарицидная обработка в поселке Ильинка, д. Малая Еловая территориях «Федоровское», «Обидимское», «Хрущевское».
Работы по акарицидной обработке проводит подрядная организация ООО «Служба санитарной оценки объектов» в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, на детских и спортивных площадках, на мемориалах.
Перед проведением обработки ведутся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.
ИСТОЧНИК KP.RU