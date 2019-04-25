СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-25T12:03:49+03:00

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Тульские школьники приняли участие в городском чемпионате по логическим и математическим играм «Талант-и-Ум».

61 команда – это 305 обучающихся из 15 образовательных учреждений города Тулы.

Мероприятие состоялось в МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества». Чемпионат состоял из пяти конкурсов.

Самые маленькие участники писали графический диктант, определяли последовательность в логических цепочках, складывали квадрат из геометрических фигур.

Школьники постарше решали логические задачи, складывали танграм и пазлы.

Участники чемпионата продемонстрировали высокий уровень математических способностей, аналитический ум, образное, творческое мышление при решении сложных математических и пространственных головоломок.

По суммарным результатам участия в чемпионате экспертными группами были определены 12 команд-победителей и призеров.

Общими достижениями стали умение работать в команде, вместе находить решение сложных задач, атмосфера дружбы и взаимопомощи, яркие эмоции участников чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU