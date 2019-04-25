Алексей Дюмин поздравил с днем рождения легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-25T11:48:03+03:00

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25 апреля 2019 года прославленному хоккеисту, многократному олимпийскому чемпиону и чемпиону мира, тренеру Владиславу Третьяку исполняется 67 лет.

Владислава Третьяка поздравил с днем рождения губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Владислав Александрович, поздравляю Вас с днем рождения! Я всегда с огромным вниманием наблюдал за Вашей игрой, старался перенимать Ваши вратарские приемы. Вы сумели проявить себя не только как выдающийся спортсмен, но и как тренер, политический и общественный деятель. Для многих людей Вы стали лучшим примером успеха. Искренне горжусь нашим знакомством. От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

По приглашению главы региона Владислав Третьяк неоднократно посещал нашу область для участия в спортивных мероприятиях в качестве почетного гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU