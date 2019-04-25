В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Тульской области смогли задержать подозреваемого в накропреступлении.
Полицейские знали, что через территорию региона может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотиков.
Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения, и смогли "взять" мужчину.
В настоящее время подозреваемый задержан при силовой поддержке спецподразделения УКОН УМВД «Гром».
У 26-летнего мужчины в присутствии понятых обнаружено около 1 кг вещества, похожего на героин. Предположительно, подозреваемый планировал сбывать в виде "закладок".
В Тульской области полицейские и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности задержанного.
ИСТОЧНИК KP.RU