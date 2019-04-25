В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-25T12:15:29+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело [фото, видео]

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Сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Тульской области смогли задержать подозреваемого в накропреступлении.

Полицейские знали, что через территорию региона может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотиков.

Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения, и смогли "взять" мужчину.

В настоящее время подозреваемый задержан при силовой поддержке спецподразделения УКОН УМВД «Гром».

У 26-летнего мужчины в присутствии понятых обнаружено около 1 кг вещества, похожего на героин. Предположительно, подозреваемый планировал сбывать в виде "закладок".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/705276" frameborder="0"></iframe> В Тульской области полицейские и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU