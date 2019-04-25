Краснолистные клены появятся в сквере на ул. Кауля

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-25T11:23:35+03:00

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Сегодня, 25 апреля 2019 года, на пересечении Красноармейского проспекта с улицами Лейтейзена и Фрунзе, а также на пересечении улицы Советской и Ф. Энгельса запланирована посадка 33 цветочных композиций.

В сквере между домами 4, 6 и 8 по улице Кауля будут высажены 21 саженец краснолистного клена.

Также продолжаются уходные работы за деревьями и кустарниками по проспекту Ленина. В подземных переходах намечена санитарная уборка.

На Казанской набережной проведут аэрацию газонов.

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных в 2018 году деревьев, кустов и рулонного газона.

ИСТОЧНИК KP.RU