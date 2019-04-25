«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-25T11:11:40+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» стал партнером седьмого Тульского Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Отделением ПФР по Тульской области и общественной организацией «Тульский региональный Союз пенсионеров». Мероприятие состоялось в Туле 24 апреля на базе компьютерной академии «Рубикон». «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира, а также предоставил конкурсантам высокоскоростной доступ в интернет. Кроме того, специалисты компании вместе с другими членами жюри оценивали теоретические и практические знания пенсионеров.

Для участия в Чемпионате прибыли 27 представителей со всей Тульской области. В их числе пенсионеры, окончившие курсы повышения компьютерной грамотности «Азбука Интернета» от «Ростелекома». Самому старшему участнику конкурса – Рыжику Арнольду Давидовичу – исполнился 81 год.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Популяризация цифровых технологий среди людей старшего возраста очень важна, поэтому «Ростелеком» уделяет этому вопросу большое внимание. Весной прошлого года совместно с «Рубиконом» мы открыли в Туле курсы по обучению пенсионеров азам компьютерной грамотности, в основе которых – наше пособие «Азбука интернета»1. Материалы учебника разработаны специально для этой возрастной категории. Изложенные в доступной форме они помогают пожилым людям осваивать все премудрости глобальной сети: получать госуслуги, совершать онлайн покупки, работать с электронной почтой, графическими и текстовыми файлами и многое другое. Очень рад, что в числе участников выпускники наших обучающих курсов. Надеюсь, победители Чемпионата достойно представят Тульский регион на всероссийском первенстве».

Николай Крайнев, управляющий Отделением ПФР по Тульской области:

«Современный мир цифровых технологий диктует свои правила общения людей и взаимодействия граждан с различными организациями. Сегодня мы уже привыкли с помощью интернета оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки, пользоваться банковскими услугами, общаться, в конце концов! Пенсионный фонд активно встраивается в мир цифровых технологий, и уже немалая часть услуг предоставляется гражданам в электронном виде. Очень рад за наших пенсионеров, не утративших интерес к собственному развитию, ко всему новому и современному в жизни!»

В свободное от конкурсных заданий время специалисты «Ростелекома» помогали пожилым людям сориентироваться в многообразии услуг и сервисов компании, а также рассказывали о широких возможностях «Интерактивного ТВ» и «Умного дома».

Ирина Стаханова, участница конкурса, г.Щекино Тульской области:

«Интернет для меня – это целый мир! Он помогает не только общаться с друзьями, но и комфортно жить: быстро оплачивать услуги и покупки, записываться к врачам, узнавать о штрафах и налогах, звонить по скайпу и многое другое. Спасибо организаторам за то, что проводите такие конкурсы и учите пожилых людей современным технологиям. Это двигает нас к новым знаниям, помогает расширить кругозор и открыть для себя много нового и интересного в этой жизни».

По итогам соревнований среди «уверенных пользователей» победу одержал Иерусалимский Владимир Донатович из Тулы, а лучшим «начинающим пользователем» признана Исайкина Наталия Алексеевна из г.Узловая Тульской области. Именно они будут представлять Тульский регион на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет с 4 по 6 июня 2019 года в городе Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU