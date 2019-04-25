В Туле наносят дорожную разметку
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Работы по нанесению дорожной разметки в Туле проводятся силами специализированных подрядных организаций, в том числе в рамках гарантийных обязательств.
В текущий строительный сезон запланировано нанесение 30 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки преимущественно из пластичных материалов.
Они более износостойкие и обеспечивают более продолжительный срок службы разметки, а также облегчают ориентирование участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU