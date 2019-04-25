2019-04-25T11:05:09+03:00
Общество

В Туле наносят дорожную разметку

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работы по нанесению дорожной разметки в Туле проводятся силами специализированных подрядных организаций, в том числе в рамках гарантийных обязательств.

В текущий строительный сезон запланировано нанесение 30 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки преимущественно из пластичных материалов.

Они более износостойкие и обеспечивают более продолжительный срок службы разметки, а также облегчают ориентирование участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители тульского Заречья с 14 по 27 мая останутся без горячей воды
Разбил окна в парикмахерской и поджег сарай: 19-летний парень крушил здания в Болохово
В Туле продолжается противоклещевая обработка
Тульские школьники приняли участие в городском чемпионате по логическим и математическим играм
26 апреля в Туле завершится отопительный сезон
Алексей Дюмин поздравил с днем рождения легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка
В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина
Краснолистные клены появятся в сквере на ул. Кауля
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет
В Арсеньевском районе нашли боеприпасы времен войны
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди