В Туле наносят дорожную разметку

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-25T11:05:09+03:00

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Работы по нанесению дорожной разметки в Туле проводятся силами специализированных подрядных организаций, в том числе в рамках гарантийных обязательств.

В текущий строительный сезон запланировано нанесение 30 тысяч квадратных метров горизонтальной дорожной разметки преимущественно из пластичных материалов.

Они более износостойкие и обеспечивают более продолжительный срок службы разметки, а также облегчают ориентирование участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU