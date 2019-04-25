Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-25T11:16:53+03:00

В результате ДТП в Тульской области водитель пострадал

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24 апреля 2019 года, в 15:40 на 245-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Шкода Фабиа», по предварительным данным, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области водителю автомобиля «Шкода Фабиа» была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU