Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет
В результате ДТП в Тульской области водитель пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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24 апреля 2019 года, в 15:40 на 245-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.
39-летний мужчина на автомобиле «Шкода Фабиа», по предварительным данным, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП в Тульской области водителю автомобиля «Шкода Фабиа» была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.
ИСТОЧНИК KP.RU