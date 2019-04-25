При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-25T09:28:47+03:00

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24 апреля 2019 года, в 18:06 на в службу спасения сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Белевский район, д. Георгиевка.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45 и один расчет ПЧ-104.

Пламя удалось погасить за 23 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадали люди.

В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU