При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
24 апреля 2019 года, в 18:06 на в службу спасения сообщили о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Белевский район, д. Георгиевка.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-45 и один расчет ПЧ-104.
Пламя удалось погасить за 23 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадали люди.
В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, дом выгорел внутри.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU