Под Тулой парень на "Рено" сбил двух женщин с ребенком

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-24T20:28:04+03:00

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В 18:20 24 апреля 2019 года, в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольской и Березовой, произошло ДТП.

20-летний водитель (стаж - два года) на автомобиле "Рено Логан" сбил троих пешеходов - двух женщин и четырехлетнего ребенка.

Все они были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель в момент ДТП был трезв. Пешеходы переходили дорогу по нерегулированному пешеходному переходу.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего в Тульской области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU