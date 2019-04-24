Под Тулой парень на "Рено" сбил двух женщин с ребенком
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В 18:20 24 апреля 2019 года, в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольской и Березовой, произошло ДТП.
20-летний водитель (стаж - два года) на автомобиле "Рено Логан" сбил троих пешеходов - двух женщин и четырехлетнего ребенка.
Все они были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель в момент ДТП был трезв. Пешеходы переходили дорогу по нерегулированному пешеходному переходу.
- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего в Тульской области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU