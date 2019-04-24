2019-04-24T17:28:48+03:00
Общество

Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по ухожу за лицом

Виктория ЯКУШИНА
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25 апреля в 17.00 в молодежном центре «Спектр» по адресу п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова,2 в рамках проекта «В мире профессий» будет проводиться мастер-класс «Комплексный уход за лицом», посвященный Дню косметолога.

Спикер мастер-класса – Диана Завлунова – сертифицированный специалист по уходу за кожей лица, бизнес-тренер, лидер проекта Start-Up Online. Ее цель – научить женщин правильно ухаживать за своим лицом.

На мастер-классе будут обсуждаться такие темы, как основы комплексного ухода за кожей лица, выбор косметических средств, особенности ухода за проблемной кожей. Ждет участников и онлайн-викторина.

Регистрация по телефону: 35-83-16. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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