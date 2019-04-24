2019-04-24T17:08:09+03:00
Общество

1 Мая в Туле вводится ограничение движения транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда 1 Мая, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 01.05.2018 с 00:00 до 14:00 на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса, по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина, в Пушкинском проезде.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 01.05.2019 с 9:30 до 14:00 на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса, по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина, в Пушкинском проезде.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой парень на "Рено" сбил двух женщин с ребенком
Погода в Туле 25 апреля: еще теплее
Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по ухожу за лицом
В тульском Скуратово маршрутка сбила пенсионерку
Тульская «Катюша» снова готова встать в строй
Три бригады приводят тульские дороги в порядок методом пневмонабрызга
На тульских улицах будут раздавать георгиевские ленточки
В Туле стартовал ремонт автомобильных дорог
Из-аз мачта "Арсенал" - "Спартак" в Туле ограничат движение транспорта
Болельщиков "Арсенала" просят не создавать беспорядков во время визита фанатов "Спартака"
Где 9 мая в Туле будет ограничено движение и запрещена стоянка
В Туле продолжают ловить перевозчиков-нарушителей
Тульские полицейские помогли поймать мужчину, напавшего с ножом на калужанина
В Туле продолжается борьба с клещами
На тульских кладбищах наводят порядок
В Туле поймали грабителя, напавшего на женщину-почтальона
В Туле пройдут прослушивания в Театральный институт им. Б. Щукина
В Туле появится живая изгородь
В Туле ограничат движение из-за открытия мотосезона