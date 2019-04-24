2019-04-24T16:18:12+03:00
Общество

Три бригады приводят тульские дороги в порядок методом пневмонабрызга

В этом году данным методом планируется отремонтировать около шести тысяч квадратных метров асфальта
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Ремонт асфальта пневмонабрызгом или струйно-инъекционным способом производят при наступлении устойчивых положительных температур. Первая улица, которую ремонтируют по данной технологии – это ул. Кирова. Гарантийный срок ее ремонта прошел, на асфальте появились незначительные дефекты. Их исправляют, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна.

Метод пневмонабрызга не единственный, которым ремонтируют тульские дороги, но он удобен тем, что работа проводится за минимальное время, что важно для удобства автолюбителей Тулы. Фрезерование асфальтобетона не требуется, производится только удаление пыли. С битумом смешивается щебень мелкой фракции и под давлением эмульсия подается в непосредственное место дефекта дорожного полотна.

Методом пневмонабрызга городские дороги сейчас приводят в порядок три бригады. В прошлом году таким способ было отремонтировано около 5,5 тысяч квадратных метров асфальта, в этом году в планах привести в порядок с помощью пневмонабрызга около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Еще три бригады проводят аварийно-восстановительный ремонт городских улиц горячим асфальтобетоном.

Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выявляют в ходе объездов сотрудники городской администрации. Также в план ремонта ставят улицы по обращению граждан, в том числе через сервис «Тула - без ям!» и по предписанию ГИБДД.

Гарантийный срок данного вида работ составляет один год.

Проверка качества ремонта осуществляется на нескольких уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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