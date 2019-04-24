В Туле стартовал ремонт автомобильных дорог

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-24T16:07:41+03:00

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Администрация города Тулы уже заключила контракт с подрядной организацией ООО ТД «Эталонбетон» на выполнение ремонта 9 объектов, сумма контракта более 50 млн рублей.

Подрядчик уже приступил к работам.

Список объектов:

- ремонт дороги по ул. Торховский проезд;

- ремонт дороги по ул. Марата (от ул. Епифанская до ул. Пролетарская набережная);

- ремонт дороги от «Тула-Яковлево-Алешня» до д.№33 по ул. Садовой в с. Обидимо;

- ремонт дороги по ул. 10-й проезд Мясново (от ул. Санаторная до ул. 6-й проезд Полюсный);

- ремонт дороги по ул.19 проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул.Тихмянова);

- ремонт дорожного покрытия разворотной площадки на пересечении улиц Заводская и Спортивная в пос. Плеханово;

- ремонт дороги по ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);

- ремонт дороги в д. Крутое.

Завтра, 25 апреля, ремонтные работы будут проводиться на 19-м проезде, Мясново.

ИСТОЧНИК KP.RU