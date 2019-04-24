Болельщиков "Арсенала" просят не создавать беспорядков во время визита фанатов "Спартака"

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-24T16:02:08+03:00

Туляков призывают вести себя корректно и доброжелательно по отношению к фанатам гостей

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Матч «Арсенал» - «Спартак-Москва» состоится в четверг, 25 апреля. Начало в 20:30.

У болельщиков из столицы, прибывших заблаговременно, будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, Казанская набережная Упы, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне.

К услугам болельщков «Центр приема гостей Тульской области»(ул. Демонстрации, 1А), где им предложат интересные экскурсии и широкий ассортимент сувениров.

Фанатов обеих команд ждет приятный сюрприз в виде 10-процентной скидки на всю сувенирную и гастрономическую продукцию Центра (скидка действует 24-26 апреля).

Для этого нужно всего лишь предъявить билет на матч «Арсенал» - «Спартак-Москва».

Болельщиков «Арсенала» призывают вести себя корректно и доброжелательно по отношению к фанатам гостей.

- Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона «Арсенал» билеты на гостевую трибуну продаваться не будут. Вход на гостевой сектор Южной трибуны предусмотрен с улицы Агеева, - отметили в пресс-службе ПФК "Арсенал". - Согласно регламенту РПЛ в случае нахождения болельщиков гостевого клуба и использования ими средств поддержки в неотведенных для них секторах они могут быть направлены в другой сектор или удалены со стадиона в соответствии с решением координационного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU