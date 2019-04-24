СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-24T16:06:13+03:00

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В ночь на 13 апреля в дежурную часть УМВД России по г. Калуге поступило сообщение о разбойном нападении на местного жителя.

Как выяснилось, на улице Тульской, около одного из питейных заведений, один мужчина напал на другого.

По версии оперативников, пьяный 27-летний потерпевший вышел из помещения кафе, чтобы добраться до дома. В этот момент к нему подошел молодой человек и потребовал отдать ему ценности. При этом в руках он держал нож.

В результате, возникла потасовка. Потерпевший получил два ножевых ранения в живот, а злоумышленник отнял у него мобильный телефон стоимостью 6100 рублей и сбежал. Раненый мужчина был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Калужским стражам порядка при помощи правоохранителей из Тулы удалось задержать злоумышленника. Им оказался несудимый житель соседнего региона 1991 года рождения.

Как пояснил задержанный, основным местом работы его является частная компания по осуществлению грузопассажирских перевозок. В день совершения преступления он прибыл в Калугу, где отдыхал в компании своих знакомых. Причину совершения преступления он не пояснил, поскольку был пьян.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/705092" frameborder="0"></iframe> Тульские полицейские помогли поймать мужчину, напавшего с ножом на калужанина.

- С места преступления оперативниками изъяты записи камер видеонаблюдения, которые переданы для изучения в следственное подразделение. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU