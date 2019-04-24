Где 9 мая в Туле будет ограничено движение и запрещена стоянка

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-24T15:06:28+03:00

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В День Победы 9 мая 2019 года в Туле будут введены ограничения движения транспорта:

1.Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 00:00 22 апреля до 24:00 12 мая на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

б) с 00:00 26 апреля до 24:00 11 мая на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

в) 29 апреля с 00:00 до 22:00; 2, 4. 5 мая с 00:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

г) 09.05.2019 с 00:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового пер,, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

д) с 00:00 25 апреля до 21:00 26 апреля по ул. Менделеевской на парковочных площадках, прилегающих к площади Ленина и музею «Тульские самовары», на площади Ленина;

е) 26 апреля с 00:00 до 24:00 по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции;

ж) 8 мая с 00:00 до 15:00 по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина;

з) 7 мая с 00:00 до 12:00 по ул. Пузакова на участке от ул. Октябрьской до ул. Пороховой;

и) 9 мая с 00:00 до 14:00 по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева, около сквера Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Ф.Энгельса, на площади Искусств, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева, по ул. Первомайской (нечетная сторона) на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы;

к) 9 мая с 00:00 до 23:00 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского;

л) 9 мая с 13:00 до 23:00 на площади Ленина, по ул. Менделевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

м) 9 мая с 00:00 до 10:00 по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович, на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади, в пос. Ленинском по ул. Механизаторов на участке от ул. Ленина до Ленинской районной больницы.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

а) 29 апреля с 18:00 до 20:00; 2, 4, 5 мая с 6:00 до 10:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

б) 9 мая с 6:00 до 8:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

3. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 29 апреля с 20:00 до 22:00; 2, 4, 5 мая с 10:00 до 13:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

б) 29 апреля с 18:00 до 22:00; 2, 4, 5 мая с 6:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

в) 7 мая с 11:00 до 12:00 по ул. Пузакова на участке от ул. Октябрьской до ул. Пороховой;

г) 9 мая с 8:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

д) 9 мая с 6:00 до 14:00 около сквера Л.Н. Толстого от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева, по ул. Первомайской (нечетная сторона) на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы;

е) 9 мая с 6:00 до 19:30 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

ж) 9 мая с 9:00 до 9:20 по ул. 9 Мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович, по пр. Ленина на участке от ул. Станиславского до ул. 9 Мая;

з) 9 мая с 15:00 до 23:00 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

и) 9 мая с 21:00 до 23:00 по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Советской на участке от ул. Мосина до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская Плотина до Зареченского моста;

к) 9 мая с 13:00 до 23:00 на пл. Ленина, по ул. Менделевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

л) 9 мая с 9:00 до 10:00 в пос. Ленинском по ул. Механизаторов на участке от ул. Ленина до Ленинской районной больницы.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU