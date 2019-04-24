2019-04-24T14:59:41+03:00
Общество

В Туле продолжают ловить перевозчиков-нарушителей

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Тульской области продолжаются мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

За минувшие сутки при проверке транспортных средств составлено 25 административных протоколов на водителей автобусов.

Наиболее часто фиксировались случаи нарушения правил применения ремней безопасности (9 фактов).

При проверке водителей такси выявлен случай установки знака «такси» без законных на то оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24