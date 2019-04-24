В Туле продолжают ловить перевозчиков-нарушителей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-24T14:59:41+03:00

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На территории Тульской области продолжаются мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

За минувшие сутки при проверке транспортных средств составлено 25 административных протоколов на водителей автобусов.

Наиболее часто фиксировались случаи нарушения правил применения ремней безопасности (9 фактов).

При проверке водителей такси выявлен случай установки знака «такси» без законных на то оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU