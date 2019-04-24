В Туле поймали грабителя, напавшего на женщину-почтальона

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-24T14:57:40+03:00

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Как мы сообщали ранее, в городе Кимовске Тульской области неизвестный напал на женщину-почтальона и отобрал у нее сумку с деньгами. Ущерб составил около 375 тысяч рублей.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию и сообщила приметы злоумышленника, и спустя несколько дней правоохранителям удалось его задержать.

26-летний мужчина признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU