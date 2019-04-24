2019-04-24T14:52:58+03:00
Общество

В Туле пройдут прослушивания в Театральный институт им. Б. Щукина

Прослушивания пройдут 6 и 7 мая
Виктория ЯКУШИНА
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Тульский академический театр драмы объявляет прослушивания на целевой набор для обучения на бюджетной основе в ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина» по специальности "актер драматического театра и кино".

Прослушивания пройдут 6 и 7 мая в 15 часов. Сбор у служебного входа в театр.

Требования к абитуриентам:

- необходимо подготовить 2-3 басни, одна из них И. Крылова, 3-4 стихотворения, 2-3 отрывка художественной прозы.

- быть готовым продемонстрировать вокальные и пластические данные.

- приоритетом является наличие тульской регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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