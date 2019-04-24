В Туле пройдут прослушивания в Театральный институт им. Б. Щукина
Прослушивания пройдут 6 и 7 мая
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Тульский академический театр драмы объявляет прослушивания на целевой набор для обучения на бюджетной основе в ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина» по специальности "актер драматического театра и кино".
Прослушивания пройдут 6 и 7 мая в 15 часов. Сбор у служебного входа в театр.
Требования к абитуриентам:
- необходимо подготовить 2-3 басни, одна из них И. Крылова, 3-4 стихотворения, 2-3 отрывка художественной прозы.
- быть готовым продемонстрировать вокальные и пластические данные.
- приоритетом является наличие тульской регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU