2019-04-24T14:30:55+03:00
Общество

В Туле продолжается борьба с клещами

Виктория ЯКУШИНА
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Акарицидная обработка сегодня, 24 апреля 2019 года, запланирована в поселке Рождественский в Туле.

Такие работы будут продолжены. Они осуществляются в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, на детских и спортивных площадках, на мемориалах.

Перед проведением обработки ведутся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

Напомним, борьбу с клещами в городе и поселениях Большой Тулы ведет подрядная организация ООО «Служба санитарной оценки объектов», г. Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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