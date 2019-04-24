В Туле продолжается борьба с клещами
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Акарицидная обработка сегодня, 24 апреля 2019 года, запланирована в поселке Рождественский в Туле.
Такие работы будут продолжены. Они осуществляются в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, на детских и спортивных площадках, на мемориалах.
Перед проведением обработки ведутся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.
Напомним, борьбу с клещами в городе и поселениях Большой Тулы ведет подрядная организация ООО «Служба санитарной оценки объектов», г. Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU