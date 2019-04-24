В Туле появится живая изгородь

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-24T14:25:34+03:00

Она будет состоять из кизильника

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Сегодня, 24 апреля 2019 года, около Городского концертного зала в Туле запланирована посадка 410 кустов живой изгороди из кизильника.

Также продолжаются уходные работы за деревьями и кустарниками. Рыхление, подкормка и подвязка саженцев сегодня ведутся на ул. Чмутова, ул. Кутузова, в районе дома 97 по проспекту Ленина и на ул. Октябрьской от железнодорожного моста до ул. Токарева.

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных в 2018 году деревьев, кустов и рулонного газона.

ИСТОЧНИК KP.RU