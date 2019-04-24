В Туле появится живая изгородь
Она будет состоять из кизильника
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
Сегодня, 24 апреля 2019 года, около Городского концертного зала в Туле запланирована посадка 410 кустов живой изгороди из кизильника.
Также продолжаются уходные работы за деревьями и кустарниками. Рыхление, подкормка и подвязка саженцев сегодня ведутся на ул. Чмутова, ул. Кутузова, в районе дома 97 по проспекту Ленина и на ул. Октябрьской от железнодорожного моста до ул. Токарева.
Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных в 2018 году деревьев, кустов и рулонного газона.
ИСТОЧНИК KP.RU