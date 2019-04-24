В Туле ограничат движение из-за открытия мотосезона

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-24T14:12:04+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в Туле мероприятий по открытию мотосезона, будут введены следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) 26 апреля с 00:00 до 17:00 и 2 мая с 00:00 до 15:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

б) 2 мая с 15:00 до 17:00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 2 мая с 8:00 до 16:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

ИСТОЧНИК KP.RU