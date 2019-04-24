В Тульской области отец с сыном воровали ограды с кладбищ
Алексинские полицейские задержали подозреваемых в кладбищенских кражах.
Как выяснилось, с лета 2018 года 60-летний житель одной из деревень района вместе со своим 31-летним ранее судимым сыном совершили не менее 11 краж чугунных оград с могил на территории различных кладбищ в Алексине и близлежащих деревнях.
Предположительно, кражи оград подозреваемые совершали, чтобы сдать их на металлолом.
Мужчина признались в 11 кражах.
Сейчас в отделе МВД проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности мужчин.
Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным хищениям.
ИСТОЧНИК KP.RU