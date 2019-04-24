В Тульской области отец с сыном воровали ограды с кладбищ

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-24T12:55:52+03:00

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Алексинские полицейские задержали подозреваемых в кладбищенских кражах.

Как выяснилось, с лета 2018 года 60-летний житель одной из деревень района вместе со своим 31-летним ранее судимым сыном совершили не менее 11 краж чугунных оград с могил на территории различных кладбищ в Алексине и близлежащих деревнях.

Предположительно, кражи оград подозреваемые совершали, чтобы сдать их на металлолом.

Мужчина признались в 11 кражах.

Сейчас в отделе МВД проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности мужчин.

Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим аналогичным хищениям.

ИСТОЧНИК KP.RU