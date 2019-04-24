Мемориалы, памятники, братские и воинские захоронения готовят к 9 мая

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-24T12:30:48+03:00

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23 апреля в Туле состоялось итоговое заседание городского оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На оргкомитете обсудили вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности мест проведения культурно-массовых мероприятий в период празднования Дня Победы. Сотрудникам УМВД России по городу Туле будут помогать в работе члены ДНД и волонтеры.

Также на заседании особое внимание уделили мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы, в Привокзальном, Зареченском и Пролетарском территориальных округах. По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова в Туле проводится подготовка ко Дню Победы мемориалов, памятников, братских и воинских захоронений. Надежда Токовая подчеркнула, что все работы по текущему ремонту и благоустройству памятных мест необходимо завершить до 1 мая, затем на их территории продолжатся запланированные работы по ремонту.

На территории Привокзального округа 28 памятных объектов. Восемь из них были отремонтированы в прошлом году, на 15-ти проходит текущий ремонт, три ремонта не требуют. Памятник в деревне Струково и Стена Памяти в селе Алешня будут капитально отремонтированы в 2019 году.

В Зареченском округе19 памятных мест, шесть из них в удовлетворительном состоянии, работы там выполнены. До 1 мая на территории девяти памятных мест будут выполнены работы по покраске. В 2019 году за счет бюджетных средств выполнены работы по облицовке плиткой мемориала «Защитникам неба Отечества». До 1 мая завершатся работы по реконструкции стелы «Героям Тульского рабочего полка» на улице Пузакова. На территории Братского захоронения Спасского кладбища также до 1 мая завершится косметический ремонт памятных плит и покраска памятника и стелы.

В Пролетарском округе расположены 17 памятников, мемориалов и воинских захоронений, посвященных Великой Отечественной войне. Сотрудниками главного управления проведено обследование состояния памятных мест, определены объемы работ. В настоящее время проводятся мероприятия по благоустройству памятников, мемориалов и воинских захоронений, которые также будут проведены до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU