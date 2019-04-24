2019-04-24T12:11:10+03:00
Общество

Полицейские уничтожили 10 кг наркотиков, изъятых в Тульской области

Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области продолжают работу по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотиков и психотропов.

Накануне, согласно вступившим в законную силу судебным приговорам и постановлениям, состоялось очередное подобное мероприятие.

Полицейские уничтожили наркотики - марихуану, героин, растения конопли, ацетилированный опий, ангидрид уксусной кислоты - общей массой около 10 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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