2019-04-24T11:47:13+03:00
Общество

Общественный порядок на матче "Арсенал" - "Спартак" будут обеспечивать росгвардейцы и полицейские

Виктория ЯКУШИНА
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25 апреля на стадионе «Арсенал» в Ткле пройдет матч 25-го тура Российской Премьер-лиги, между канонирами и московским «Спартаком».

Представители Росгвардии и УМВД примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.

Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие подозрительных предметов.

- Напоминаем, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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