2019-04-24T11:42:12+03:00
Общество

Алексей Дюмин: Недобросовестные УК должны уйти с рынка услуг по управлению домами

23 апреля Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по вопросу решения системных проблем, связанных с деятельностью управляющих компаний (УК) в регионе
Виктория ЯКУШИНА
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В настоящее время в Тульской области уже подготовлен комплексный план решения системных проблем в работе УК.

Он предлагает использовать современные инструменты для повышения прозрачности работы УК: переход на голосование в режиме онлайн, дополнительное регулирование тарифов и стимулирование повышения качества услуг.

Также запланированы совместные мероприятия ГЖИ, прокуратуры, правоохранительных органов, органов муниципального жилищного контроля.

Будет запущена информационная система, в которую будут вовлечены УК, органы местного самоуправления и ГЖИ для оперативного реагирования на обращения граждан. Она начнет работать уже 1 июня.

- Недобросовестные компании должны уйти с рынка услуг по управлению домами. А те компании, которые выполняют свои обязанности надлежащим образом, нужно поощрять, транслировать их опыт и достижения, информировать об этом жителей, - сказал глава региона Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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