В Туле продолжается уборка городских улиц

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-24T11:29:17+03:00

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Сегодня, 24 апреля 2019 года, в Туле городские коммунальные службы продолжают работу по уборке улиц, мойке и окраске ограждений безопасности и бордюрного камня.

В работах задействованы 136 рабочих и 50 единиц техники.

Осуществляется мойка мостов, парковок и бортового камня на Щекинском шоссе (отбойник), площади Победы, на ул. М. Горького пос. Косая Гора, ул. Рязанской, мосту через реку Бежка.

Окраска ограждений ведется на проспекте Ленина, ул. Ленина, Замочной, Старокалужском мосту. Бортовой камень красят на следующих улицах: Советская, Дзержинского, Никитская, Менделеевская, Фрунзе, Путейская, Ложевая, Октябрьская и др.

Уборку смета ведут на улицах Хомяковской, Генерала Горшкова, Чаплыгина, Замочной, Максимовского, Макаренко и др. Далее уборка смета продолжится на улицах Немцова, Смидович, Овражной и др.

ИСТОЧНИК KP.RU