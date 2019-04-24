Под Тулой "девятка" отправила "Приору" в кювет
В результате ДТП под Тулой пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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23 апреля 2019 года, в 12:20 на 24-ом километре автодороги «Тула-Алексин» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.
48-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 21093» столкнулась с автомобилем «Lada 217030», под управлением молодого человека 28 лет. Последний от удара слетел в кювет.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 69 лет. Она после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU