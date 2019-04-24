В скуратовском болоте поселилась утка-мандаринка

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-24T09:43:17+03:00

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Представитель редкого вида уток под аппетитным названием мандаринка поселился в болоте в тульском поселке Скуратово. Запечатлеть на фото яркую птицу смогли местные жители.

Как утка-мандаринка стала поселенцем скуратовского водоема (в районе остановки "1-ая шахта" по улице Киреевской) - остается загадкой.

Местные дети частенько приходят на болото, чтобы покормить уток-старожилов. Достается и мандаринке. Скуратовцы отмечают, что она выглядит весьма упитанной.

Отметим, что утки-мандаринки - это редкий вид уток. Охота на них запрещена. Они занесены в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU