В деревне Нижняя Китаевка в Туле загорелось поле
Угрозы распространения пламени нет
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 апреля 2019 года в деревне Нижняя Китаевка в Туле загорелось поле сухой травы.
Угрозы распространения пламени нет. Пострадавших нет.
В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений и городской службы спасения осуществляется локализация отдельных очагов горения.
От МЧС России для ликвидации горения привлечены пожарные расчеты ПСЧ-5, ОП ПСЧ-5, ПСЧ-4 и СПСЧ.
Ведется авиамониторинг посредством беспилотной авиационной системы.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU