СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-23T17:53:16+03:00

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Угрозы распространения пламени нет

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23 апреля 2019 года в деревне Нижняя Китаевка в Туле загорелось поле сухой травы.

Угрозы распространения пламени нет. Пострадавших нет.

В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений и городской службы спасения осуществляется локализация отдельных очагов горения.

От МЧС России для ликвидации горения привлечены пожарные расчеты ПСЧ-5, ОП ПСЧ-5, ПСЧ-4 и СПСЧ.

Ведется авиамониторинг посредством беспилотной авиационной системы.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU