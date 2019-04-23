2019-04-23T17:04:15+03:00
Общество

В Тульской области в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк»

В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 мая 2019 года в день Великой Победы по Туле в седьмой раз пройдет «Бессмертный полк».

По традиции горожане смогут пройти по центру города с портретами своих прадедов, дедов и отцов-героев.

Как и где можно изготовить портрет в Туле

Портрет можно изготовить самостоятельно, заказать в пунктах, рекомендованных координатором гражданской инициативы, или в любом другом удобном месте.

Кто может встать в парадную колонну «Бессмертного полка» в Туле

В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая 2019 года придет с фотографией / портретом своего героя (родственника) или просто на листе бумаги напишет имя своего солдата (родственника), которые принимали участие в освобождении Родины.

Что такое портрет

Портрет – увеличенная, отсканированная фотография, закрепленная на пластике, ламинированная, прикрепленная к держателю. Технически стандартный портрет изготавливается из материалов, устойчивых к различным погодным условиям, чтобы портрет мог прослужить не один год. Это важно, так как «Бессмертный полк» проводится ежегодно.

Что должно быть изображено на портрете

На большей части портрета расположена фотография героя, в нижней части портрета – фамилия, имя, отчество, звание.

Что делать, если фотография участника ВОВ не сохранилась

Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, вы можете изготовить портрет без фотографии только с именем и званием героя.

Можно ли встать в парадную колонну «Бессмертного полка» просто с фотографией, не изготавливать портрет

В парадную колонну «Бессмертного полка» можно встать и просто с обычной фотографией предка. Портреты рекомендованы (именно рекомендованы, а не обязательны) для того, чтобы каждый увидел героев Великой Отечественной войны (в большой колонне «Бессмертного полка» фотография 9*12 может затеряться).

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие 215 тысяч жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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