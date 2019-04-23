В Туле проходит Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-23T16:48:55+03:00

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22-23 апреля в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля проходит Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства».

Мероприятие проводится в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля.

В форуме принимают участие члены правительства Тульской области, депутаты Государственной Думы РФ, представители Института археологии Российской академии наук, Российского государственного архива древних актов, Государственного исторического музея, федеральных органов власти в сфере культуры и туризма, всех кремлей России, руководители федеральных и региональных учреждений культуры, высших учебных заведений, туроператоры.

Участники уже обсудили вопросы, связанные с реставрацией, музеефикацией объектов культурного наследия и их вовлечением в туристский оборот, современными формами работы учреждений культуры, ролью кремлей как центров развития культурного туризма.

Кроме того, в рамках форума открылся музей археологии Тульского кремля и стационарная выставка «Загадки Тульского кремля».

ИСТОЧНИК KP.RU