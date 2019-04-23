Концепция культурного кластера на улице Металлистов в Туле была поддержана Президентом РФ
При участии музейного сообщества, краеведов и историков министерство культуры Тульской области сформировало новую концепцию культурного кластера на улице Металлистов в Туле.
Об этом стало известно на совещании по вопросам создания Музейного квартала и реставрации объектов культурного наследия в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.
Концепцию уже одобрил губернатор и по ней был сделан доклад Президенту и Председателю Правительства РФ. Идея была поддержана.
Задача рабочей группы в настоящее время - воплощение музейного квартала в том виде, в котором он был задуман.
Реализовать этот амбициозный проект планируется в кратчайшие сроки, чтобы представить наше культурное наследие в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU