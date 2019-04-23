Концепция культурного кластера на улице Металлистов в Туле была поддержана Президентом РФ

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-23T16:42:12+03:00

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При участии музейного сообщества, краеведов и историков министерство культуры Тульской области сформировало новую концепцию культурного кластера на улице Металлистов в Туле.

Об этом стало известно на совещании по вопросам создания Музейного квартала и реставрации объектов культурного наследия в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Концепцию уже одобрил губернатор и по ней был сделан доклад Президенту и Председателю Правительства РФ. Идея была поддержана.

Задача рабочей группы в настоящее время - воплощение музейного квартала в том виде, в котором он был задуман.

Реализовать этот амбициозный проект планируется в кратчайшие сроки, чтобы представить наше культурное наследие в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU