2019-04-23T16:34:22+03:00
Общество

Тульские педагоги поборются за звание лучших

Виктория ЯКУШИНА
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В центре образования № 8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова состоялось открытие очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Он будет проходить в Туле с 23 по 26 апреля. 14 педагогов из 11 муниципальных образований Тульской области будут бороться за звание лучшего учителя в регионе, чтобы представить его в финале Всероссийского конкурса, который традиционно проходит в Москве накануне Дня учителя.

В течение четырех дней участникам предстоит пройти конкурсные испытания в формате методического семинара, мастер-класса, открытого урока и классного часа. В финале их ждет защита образовательного проекта и круглый стол образовательных политиков.

Наш город на региональном этапе конкурса представляют трое учителей:

- Гурова Юлия Николаевна, учитель химии и биологии центра образования № 17 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Потехина,

- Межерицкая Ольга Владимировна, учитель математики и информатики центра образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов,

- Савчик Елена Александровна, учитель химии и биологии центра образования № 39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина.

Кроме того, в этом году участников конкурса ждет нововведение – в работе жюри, состоящего из представителей министерства образования Тульской области, Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, Профсоюза работников народного образования и науки, управления образования администрации города, примут участие студенты старших курсов Тульского педагогического университета им. Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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