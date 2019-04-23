В Туле пройдет тематический прием граждан представителями министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-23T16:23:49+03:00

Мероприятие запланировано в соответствии с Графиком проведения тематических приемов граждан в режиме видеосвязи в 2019 году 24 апреля с 10:00

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К министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову туляки могут обратиться по вопросам экологического надзора и обращения с отходами, лесных отношений, водопользования и недропользования, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), охраны, контроля и регулирования охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного федерального охотничьего надзора.

Заместитель министра – директор департамента контроля и надзора в сфере природопользования и экологии Кирилл Сорокин также готов ответить на вопросы, касающиеся экологического надзора и обращения с отходами.

Директор департамента охотничьего хозяйства Алексей Королев проконсультирует по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также по вопросам, касающимся государственного федерального охотничьего надзора.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (4872) 30-62-75. Тематический прием организуется в режиме видеосвязи с использованием системы личного приема.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие администрации муниципальных образований по месту жительства в специально оборудованные помещения, в которых установлена система личного приема, в определенное согласно записи время (списки записавшихся граждан будут направлены дополнительно).

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Контактные лица для взаимодействия: Ивина Жанна Викторовна, главный советник отдела прохождения документов управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области, e-mail:Zhanna.Ivina@tularegion.ru, контактный телефон: (4872) 24-51-77; по техническим вопросам – Володин Константин Алексеевич, начальник отдела инфраструктурных сервисов ГАУ ТО «ЦИТ», e-mail: Konstantin.Volodin@tularegion.ru, контактный телефон: 24-99-88.

ИСТОЧНИК KP.RU