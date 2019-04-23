Светофор на пересечении улиц Болдина и Макаренко в Туле подключили к автономному источнику питания

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-23T15:42:33+03:00

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В Туле проводятся работы по обеспечению бесперебойной работы светофорных объектов на период плановых отключений АО «ТГЭС».

Сегодня, 23 апреля, с 10:00 автономный источник питания был подключен к светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Болдина и Макаренко.

В настоящее время ветофорный объект работает в штатном режиме.

Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU