Светофор на пересечении улиц Болдина и Макаренко в Туле подключили к автономному источнику питания
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В Туле проводятся работы по обеспечению бесперебойной работы светофорных объектов на период плановых отключений АО «ТГЭС».
Сегодня, 23 апреля, с 10:00 автономный источник питания был подключен к светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Болдина и Макаренко.
В настоящее время ветофорный объект работает в штатном режиме.
Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».
ИСТОЧНИК KP.RU