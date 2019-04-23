На Пасху в Туле будут курсировать автобусы до кладбищ

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-23T15:41:00+03:00

Они будут работать в режиме «экспресс» и «полуэкспресс»

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В дни празднования Пасхи в Туле будет будет организовано привлечение дополнительных единиц транспорта на муниципальные автобусные маршруты: 13, 16, 18, 13А, 1, а также автобусы № 37, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу.

В период проведения Крестного хода 27 апреля работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24:00 в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием движения.

28 апреля в период с 06:30 до 16:00 будет организовано движение автобусов до кладбищ в режиме «экспресс» и «полуэкспресс».

Для обеспечения данного мероприятия будет привлечено дополнительно 31 единица автобусов. Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы будут привлечены 21 сотрудник МКП «Тулгорэлектротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU