Из-за празднования Пасхи в Туле введут ограничения движения, остановки и стоянки транспорта

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-23T15:39:41+03:00

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В связи с религиозным праздником и проведением молитвенного шествия в день Светлого Христова Воскресения 28 апреля будут введены ограничения движения, остановки и стоянки транспортных средств.

Так, остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена:

27 апреля с 20:00 до 00:00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 09:00 до 18:30 по пр. Ленина (включая прилегающие территории) на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, на площади Ленина.

28 апреля с 00:00 до 16:30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

27 апреля с 20:00 до 00:00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 00:00 до 03:00 и с 15:00 до 18:30 по ул. Л.Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 16:00 до 18:30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. ой на площади Ленина.

Кроме того, будет введено ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении города Новомосковска и обратно, и специального транспорта 28 апреля с 05:00 до 16:30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).

С 08:00 до 15:00 ограничат также движение по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул.Чекалина.

В период прохождения молитвенного шествия по пр. Ленина с 16:00 до 18:30 28 апреля движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме, в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 04.04.2019 № 1087 «Об организации движения транспорта в период прохождения религиозных праздников 28.04.2019».

ИСТОЧНИК KP.RU