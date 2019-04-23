2019-04-23T14:46:56+03:00
Общество

26 и 27 апреля туков ждут бесплатные уличные фитнес-тренировки

Мероприятия в Туле пройдут в рамках проекта "Город спорта"
Виктория ЯКУШИНА
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Расписание тренировок на 26 и 27 апреля в Туле:

26.04.2019

10.00 – мастер-класс по скандинавской ходьбе, сбор участников у входа в Комсомольский парк, эксперт от федерации скандинавской ходьбы – Елена Чернова.

27.04.2019

09.00 – забег на 5 км под руководством специалистов из всемирной организации Parkrun, сбор в районе новой базы проката Центрального парка

10.00 – Пролетарская набережная, фитнес-тренировка от тренера клуба «Тройка фитнес» Титова Сергея

10.00 – беговая тренировка, под руководством мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина на Казанской набережной (сбор около сцены)

10.00 - открываем еще одну площадку, сбор в Центральном парке у спортивного городка, площадка для воркаута. Тренеры: начальник управления физической культуры и спорта администрации города Тулы Михаил Трунов и фитнес-эксперт «EHFA» Григорий Борц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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