26 и 27 апреля туков ждут бесплатные уличные фитнес-тренировки
Расписание тренировок на 26 и 27 апреля в Туле:
26.04.2019
10.00 – мастер-класс по скандинавской ходьбе, сбор участников у входа в Комсомольский парк, эксперт от федерации скандинавской ходьбы – Елена Чернова.
27.04.2019
09.00 – забег на 5 км под руководством специалистов из всемирной организации Parkrun, сбор в районе новой базы проката Центрального парка
10.00 – Пролетарская набережная, фитнес-тренировка от тренера клуба «Тройка фитнес» Титова Сергея
10.00 – беговая тренировка, под руководством мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина на Казанской набережной (сбор около сцены)
10.00 - открываем еще одну площадку, сбор в Центральном парке у спортивного городка, площадка для воркаута. Тренеры: начальник управления физической культуры и спорта администрации города Тулы Михаил Трунов и фитнес-эксперт «EHFA» Григорий Борц.
ИСТОЧНИК KP.RU