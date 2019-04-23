Жители Тульской области увидят фильм «Солдатик»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-23T14:13:27+03:00

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В преддверии 9 Мая в районах Тульской области пройдет акция, посвященная военному кино. Во всех 3D-кинозалах и на открытых киноплощадках состоятся показы военных фильмов.

7 мая во всех 3D-кинозалах покажут фильм «Солдатик», основанный на реальных событиях. Он посвящен самому маленькому солдату —-герою Великой Отечественной войны, шестилетнему Сереже Алешкову - впоследствии выпускнику Тульского суворовского училища.

Фильм уже стал лауреатом Международного фестиваля «Кино – детям». В «Кинобеседках» около зданий сельских библиотек, клубов и других учреждений культуры будут организованы открытые бесплатные показы военных фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU