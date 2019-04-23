Туляков просят передать фотографии ветеранов для храма Вооруженных сил РФ
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Военный комиссариат города Тулы обращается к родственникам участников Великой Отечественной войны с просьбой передать фотографии ветеранов для храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Фотографии будут размещены в историко-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» главного храма ВС РФ.
Туляков просят обращаться по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 140.
Телефон для справок: 8 (4872) 42-05-72.
ИСТОЧНИК KP.RU