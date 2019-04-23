Тула входит в ТОП-5 туристических городов на 9 Мая с лучшими парадами и салютами
Фото: Алексей ФОКИН
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Аналитики ТурСтат подготовили рейтинг городов России с самыми интересными праздничными салютами и парадами на День Победы 9 мая 2019 года.
В ТОП-10 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Тула, Новороссийск, Феодосия, Волгоград, Керчь и Смоленск.
Как сообщают авторы, рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности праздничных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU