Ко Дню Победы в Туле пройдет более 200 мероприятий
Праздничные мероприятия 9 Мая начнутся в 9 утра
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В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Туле запланировано более 200 культурно-массовых мероприятий и патриотических акций, 70 из которых пройдет в Большой Туле. Это праздничные концерты, выставки, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные вечера, спектакли, уроки мужества, квесты, акции и часы памяти.
Праздничные мероприятия 9 Мая начнутся в 09:00.
Полная программа мероприятий - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU