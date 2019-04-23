СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-23T11:29:35+03:00

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К празднованию 9 мая памятник Защитникам неба Отечества приведут в порядок. К 1 мая работы будут завершены.

Также запланирован капитальный ремонт памятника. Его проведут в 2019-2020 гг.

Ожидается, что уже на этой неделе будет определена стоимость работ, сообщили на заседании Оргкомитета по празднованию Дня Победы в Туле.

Также известно, что до 1 мая в Туле будут благоустроены памятные объекты в округах города.

ИСТОЧНИК KP.RU