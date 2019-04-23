В Епифани четверо мужчин пытались украсть алюминиевую бочку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-23T11:27:03+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В отдел МВД в Кимовском районе вечером 22 апреля 2019 года позвонила жительница Епифани.

Она сообщила, что неизвестные пытаются украсть имущество из принадлежащего ей сарая около дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали четверых местных жителей.

По предварительным данным, они из корыстных целей взломали замок сарая и собирались похитить алюминиевую бочку.

Подозреваемые доставлены в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU